Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2019
Сегодня 19:06
66,08|74,29|66,41
Мужчина решил распространить по Сахалину "синтетику"
16:09, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове полицейскими выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан

Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу  было установлено, что 63-летний местный житель зарегистрировал в своей квартире четверых граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что вышеуказанные лица в его квартире проживать не будут. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?