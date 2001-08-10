В Корсакове полицейскими выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан
Сотрудниками ОМВД России по Корсаковскому городскому округу было установлено, что 63-летний местный житель зарегистрировал в своей квартире четверых граждан из ближнего зарубежья, заведомо зная, что вышеуказанные лица в его квартире проживать не будут. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Данное деяние наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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