В Тымовском полицейские задержали подозреваемого, который ударил ножом знакомого

7 марта в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило сообщение от фельдшера одного из медучреждений о том, что была оказана медицинская помощь местному жителю 1984 года рождения. У потерпевшего была диагностирована колото-резанная рана передней брюшной стенки, что является тяжким вредом здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудники полиции, проведя ряд мероприятий, задержали злоумышленника. Им оказался 57-летний житель райцентра.

Как выяснилось, заявитель находился в гостях у подозреваемого, где они вместе распивали спиртные напитки. Через некоторое время между ними возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес ножом один удар в область живота потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.