Полицейские областного центра оперативно задержали подозреваемого в краже
Сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан 45-летний, ранее судимый житель областного центра, подозреваемый в совершении кражи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Ранее в дежурную часть полиции поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Он рассказал, что у его сына из куртки пропал мобильный телефон. Ущерб составил более 7 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что злоумышленник работал охранником одной из школ города Южно-Сахалинска. В момент обхода он увидел в гардеробе лежащий на полу мобильный телефон и решил забрать его себе. Похищенным он хотел распорядиться по своему усмотрению, но был установлен сотрудниками полиции. Телефон изъят и будет передан к законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину.
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