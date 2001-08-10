Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2019
Сегодня 19:06
66,08|74,29|66,41
Мужчина решил распространить по Сахалину "синтетику"
18:01, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница областного центра перевела деньги мошенникам

Вчера в дежурную часть УМВД России городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 43-летней местной жительницы. Путем обмана с ее банковской карты были похищены деньги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Гражданка рассказала, что ей на телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она сообщила потерпевшей, что кто-то пытается с помощью ее карты совершить покупку в интернет-магазине. Чтобы не допустить кражу средств, необходимо сообщить номер карты и смс-коды, который придут ей на мобильный телефон.

Испугавшись за свои сбережения, заявительница выполнила требования лжесотрудницы. Через несколько минут с банковской карты потерпевшей были списаны более 12 тысяч рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?