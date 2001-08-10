В Невельске полицейские по горячим следам раскрыли кражу

11 марта в отдел полиции по Невельскому городскому округу с заявлением о краже обратилась 33-летняя жительница города Невельска. Женщина сообщила, что неизвестные сорвали навесной замок и проникли в кладовую, которая расположена на первом этаже в подъезде дома, откуда похитили генератор и походно-туристический инвентарь, общей стоимостью 35 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре места происшествия эксперт-криминалист изъял следы пальцев рук и другие улики. В скором времени стражи порядка выяснили личность злоумышленника. Им оказался житель села Правда 2001 года рождения. Местонахождение молодого человека было установлено, а сам он доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Гражданин сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято и будет передано законному владельцу.

По признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в помещение) возбуждено уголовное дело.