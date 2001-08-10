Один человек погиб и двое пострадали при ДТП в Корсаковском районе

12 марта в 19:30, 64-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki Jimny, двигался по автодороге «Южно-Сахалинск – Корсаков». На 25 километре, по предварительным данным, не справился с управлением транспортного средства и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Nissan Diesel с полуприцепом, после чего произошло столкновение с автомобилем Toyota Auris.

В результате ДТП водитель автомобиля Suzuki Jimny от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Toyota Auris и ее 9-летний пассажир получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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