Сахалинские полицейские установили факт мошенничества с ущербом свыше 30 миллионов рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Сахалинской области пресечен факт мошенничества с государственной субсидией в особо-крупном размере. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что в 2015 году глава крестьянского (фермерского) хозяйства, располагающегося в Анивском районе, предоставил в Министерство сельского хозяйства Сахалинской области фиктивные документы для получения субсидии по финансовому возмещению затрат на покупку оборудования для развода и содержания фермерской птицы. Согласно государственной программе развития сельского хозяйства, действующей в регионе, ему была положена выплата в размере 70% от затраченных на приобретение данного оборудования средств.

Установлено, что в представленных документах подозреваемый указал недостоверные сведения о стоимости оборудования и сумме понесенных им финансовых затрат, что повлекло незаконное получение им выплаты в размере 31 миллион 605 тысяч рублей.

В дальнейшем злоумышленник обналичил переведенные ему средства и потратил по своему усмотрению.

По данному факту Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств.