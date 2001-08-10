В Южно-Сахалинске полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

23 февраля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы областного центра о том, что кто-то поджег ее автомобиль. Проведенная в дальнейшем проверка показала, что транспортное средство действительно сгорело в результате поджога. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого, коим являлся молодой человек 1989 года рождения. Вскоре стали известны и мотивы злоумышленника. Выяснилось, что ранее он проживал вместе с девушкой, но в дальнейшем они расстались. В этом мужчина винил ее подругу, поскольку считал, что она внесла раздор в их отношения. Он решил отомстить последней, и отправился к дому, где она проживает. Подозреваемый купил бензин, облил машину и поджог ее, после чего скрылся. Вот только оказалось, что он спутал две похожие иномарки и вместо намеченной цели поджог машину, принадлежащую совершенно другому человеку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.