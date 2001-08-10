Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по городу Южно-Сахалинску был остановлен легковой автомобиль японского производства.
За рулем иномарки находился 26-летний житель областного центра. От него исходил стойкий запах алкоголя, поэтому стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. Медицинское освидетельствование подтвердило, что гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный молодой человек был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП – Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами. Решением суда он был арестован на 10 суток. Транспортное средство помещено на спецстоянку.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ – нарушение ПДД. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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