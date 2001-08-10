В Долинске обвиняемый ждет решения суда за совершение серии краж

Следственном отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в целой серии краж, совершенных на территории райцентра в минувшем году. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что указанный злоумышленник проникал в чужие дома, постройки и различные учреждения, где похищал имущество, которое можно было легко унести и в дальнейшем перепродать.

Так, в апреле 2018 года обвиняемый проник в гараж, выдавив оконное стекло. Проникнув внутрь помещения, он увидел автомобиль, разбил на нем окно и похитил из салона видеорегистратор.

В тот же день фигурант увидел на дороге машину. Подойдя ближе, он обнаружил, что внутри салона лежат ноутбук и денежные средства. Тогда молодой человек снова разбил окно иномарки, забрал вышеуказанные вещи и скрылся.

Помимо этого, в августе того же года путем спила решетки с окна, злоумышленник проник в храм и похитил электроинструменты. В сентябре, обвиняемым проник в дачный домик местного жителя, и украл квадроцикл. В ноябре указанный гражданин проник в одно из местных образовательных учреждений, откуда унес продукты питания.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренного пунктами «б» «в» статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; с причинением значительного ущерба гражданину. В ходе следствия обвиняемый признал вину. В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.