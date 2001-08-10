Сахалинские полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин 1982 года рождения, подозреваемый в серии грабежей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Так, 2 февраля в дежурную часть полиции обратилась гражданка, у которой с применением силы отобрали сумку с деньгами. Выяснилось, что злоумышленник увидел, как заявительница снимала деньги в банкомате, проследил за ней вплоть до подъезда, где выхватил у нее сумку, отчего женщина упала, и скрылся с места происшествия. Саму сумку подозреваемый выбросил, а находившиеся в ней 28 тысяч рублей потратил на личные нужды.
На данный момент полиции известно о причастности подозреваемого к более, чем пяти подобным фактам. Известно, что ранее упомянутый гражданин уже попадал в поле зрения полиции, не работает и имеет ряд судимостей за ранее совершенные преступления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Подозреваемый арестован на основании статьи 91 УПК РФ «Основания задержания подозреваемого».
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