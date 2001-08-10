В Охе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в краже автомобиля

Вчера в отдел МВД по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 41-летнего жителя райцентра, у которого похитили японскую иномарку.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 15-летний местный житель, который неоднократно попадал в поле зрение полиции. Молодого гражданина доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Было установлено, что юноша, гуляя по улице Цапко, обратил внимание на автомобиль заявителя. Он осмотрел транспортное средство и увидел, что ключи от зажигания лежат в салоне, а сам автомобиль открыт. Воспользовавшись моментом, пока за его действиями никто не наблюдает, он проник внутрь салона, завел двигатель зажигание и использовал транспортное средство в личных нуждах. Сотрудники полиции выяснили, что вышеуказанный автомобиль он перепродал третьим лицам, а вырученные деньги использовал по своему усмотрению.

Автомобиль найден и скоро будет возвращен к законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.