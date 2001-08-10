Сотрудники полиции Тымовска по горячим следам задержали подозреваемого краже

13 марта в отдел МВД Росси по Тымовскому городскому округу поступило заявление 80-летнего местного жителя. Потерпевший сообщил, что из его квартиры было похищено имущество на общую сумму 9 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

По горячим следам оперативники установили личность подозреваемого, коим оказался 31-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, мужчина через незапертую дверь проник в жилище заявителя, откуда похитил 2 мешка комбикорма. На следующий день злоумышленник, по той же схеме, проник в чужое помещение и похитил две бензопилы, после чего скрылся. Краденое имущество гражданин перепродал третьим лицам, а вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.