Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2019
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15:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Доверившись неизвестному, сахалинка лишилась полутора миллионов рублей

Жительница областного центра лишилась полутора миллионов рублей, доверившись неизвестному. Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 16 марта в ведомство поступило заявление от местной жительницы.

Гражданка пояснила сотрудникам полиции, что несколько недель назад ей позвонил неизвестный и представился государственным служащим. Он  сообщил, что поскольку ранее женщина потеряла свои денежные средства из-за обмана мошенников, в настоящее время ей полагается компенсация с учетом издержек. Также злоумышленник сообщил, что если она хочет удвоить свою «прибыль», ей необходимо перевести денежные средства на указанный им счет, на что последняя согласилась. С конца февраля до 14 марта заявительница созванивалась с аферистами и переводила свои сбережения, чтобы удвоить свои финансовые сбережения. 15 марта мошенники перестали выходить на связь с потерпевшей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.

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