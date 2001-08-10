Доверившись неизвестному, сахалинка лишилась полутора миллионов рублей

Жительница областного центра лишилась полутора миллионов рублей, доверившись неизвестному. Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 16 марта в ведомство поступило заявление от местной жительницы.

Гражданка пояснила сотрудникам полиции, что несколько недель назад ей позвонил неизвестный и представился государственным служащим. Он сообщил, что поскольку ранее женщина потеряла свои денежные средства из-за обмана мошенников, в настоящее время ей полагается компенсация с учетом издержек. Также злоумышленник сообщил, что если она хочет удвоить свою «прибыль», ей необходимо перевести денежные средства на указанный им счет, на что последняя согласилась. С конца февраля до 14 марта заявительница созванивалась с аферистами и переводила свои сбережения, чтобы удвоить свои финансовые сбережения. 15 марта мошенники перестали выходить на связь с потерпевшей. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.