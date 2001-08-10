Тихоокеанское
информационное агентство
19 Марта 2019
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15:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге

Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель областного центра, подозреваемый в поджоге.

Было установлено, что вышеуказанный гражданин ранее работал у 33-летней владелицы фермы. Так как женщина не до конца рассчиталась с молодым гражданином, он решил отомстить ей. Дождавшись темного времени суток, он приехал к месту своей бывшей работы и умышленно поджег сено. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе полиции, ущерб составил 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога. Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

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