В Южно-Сахалинске полиция задержала подозреваемого в умышленном поджоге

Сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 22-летний житель областного центра, подозреваемый в поджоге.

Было установлено, что вышеуказанный гражданин ранее работал у 33-летней владелицы фермы. Так как женщина не до конца рассчиталась с молодым гражданином, он решил отомстить ей. Дождавшись темного времени суток, он приехал к месту своей бывшей работы и умышленно поджег сено. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе полиции, ущерб составил 60 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога. Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.