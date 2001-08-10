Полиция Корсакова пресекла факт нетрезвой езды

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Корсаковскому городскому округу был остановлен автомобиль японского производства.

За рулем иномарки находился 50-летний мужчина, у которого были явные признаки опьянения. От него исходил стойкий запах алкоголя речь при общении с сотрудниками полиции была несвязной. Тогда стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления автомобилем.

Как сообщили ТИА «Острова» в островной полиции, дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Решением суда он была приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средство на 18 месяцев.

Несмотря на риск уголовного преследования, мужчина снова сел за руль будучи нетрезвым.