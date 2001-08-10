Инспекторы ДПС задержали гражданина, перевозившего наркотическое вещество

17 марта в ходе несения службы инспекторами ОСБ ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в районе улицы Дальняя города Южно-Сахалинска был остановлен автомобиль японского производства. За рулем иномарки находился 28-летний гражданин.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, во время проверки документов полицейские обратили внимание, что мужчина сильно нервничает и сбивчиво отвечает на вопросы инспекторов. Тогда было принято провести осмотр автомобиля и самого молодого человека.

В левом носке водителя был обнаружен бумажный сверток с предположительно наркосодержащим веществом растительного происхождения бурого цвета.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество изъято и направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.