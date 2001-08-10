Оперативники УКОН задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков канабисной группы
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан подозреваемый в хранении наркотиков канабисной группы в крупном размере.
Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, при проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация, что ранее судимый местный житель хранит запрещенные к свободному обороту вещества. Гражданин был задержан. При личном досмотре подозреваемого в правом кармане куртки оперативники обнаружили две папиросы с растительным веществом, имеющим специфический запах. Исследование подтвердило, что в них находится смесь табака с гашишным маслом.
Также сотрудники УКОН обследовали гараж злоумышленника. В постройке оперативники обнаружили полведра марихуаны, а также 25 газетных свертков со смесью гашиша и табака, которые были спрятаны в кейсе для гольфа.
Подозреваемый дал признательные показания и заявил, что вырастил коноплю и изготовил из нее наркотические вещества для личного употребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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