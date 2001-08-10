Лаборатория Россельхознадзора выявила кишечную палочку в кефире производителя из Сахалинской области

При проведении исследований в рамках пищевого мониторинга «Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора обнаружила бактерии группы кишечной палочки в партии кефира производителя из Сахалинской области.

В результате лабораторных испытаний молочной продукции, пробы от которой были взяты у одного из производителей Сахалинской области, в партии кефира с массовой долей жирности 3,2% общим объемом в 1 тонну, выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это является нарушением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Превышение этого нормативного показателя чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста» и в государственную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные ведомства.

Информация доведена до производителя для принятия мер по повышению уровня производственного контроля при выпуске продукции.

Кроме того, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес производителя будет вынесено предостережение за нарушение правил изготовления и хранения готовой продукции.