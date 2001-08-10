Анивские полицейские задержали подозреваемых в краже металла с частной территории

Инцидент произошел 19 марта, когда двое граждан заехали на своем микроавтобусе на территорию, принадлежащую частному лицу, после чего демонтировали находящееся там строение и погрузили оставшийся от него металл в свое транспортное средство. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, после этого злоумышленники попытались скрыться, но дорогу им перегородил появившийся вовремя хозяин участка. Тогда упомянутые граждане покинули свой автомобиль и бросились бежать. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейские по горячим следам установили личности подозреваемых, коими оказались граждане 1988 и 1985 годов рождения. Стражи порядка доставили подозреваемых в ОМВД России по Анивскому городскому округу для дальнейшего разбирательсва. Автомобиль изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.