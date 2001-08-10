В Южно-Сахалинске сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в разбое

В ночь на 19 марта в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение о том, что в одну из местных больниц поступил сильно избитый гражданин 1983 года рождения с телесными повреждениями. Как оказалось, на него напали с ножом, избили, и угрожая расправой, отняли автомобиль. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Сахалинского УМВД.

На розыск злоумышленников и украденной машины был незамедлительно ориентирован весь личный состав полиции. В результате проведенных мероприятий, один из подозреваемых был задержан инспекторами ГИБДД по ориентировке, оперативно переданной сотрудниками уголовного розыска. Второй злоумышленник, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сдался правоохранителям.

Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемые распивали вместе спиртные напитки. Один из злоумышленников предложил заявителю поехать в район поселка Лиственничное, где у того находится дом.

Добравшись до местного кладбища, подозреваемые стали избивать потерпевшего, а затем отвезли в жилище злоумышленника. Там они продолжили его бить и угрожать ножом, требуя отдать им в собственность автомобиль.

Окончательно запугав мужчину и сломив волю, злоумышленники отняли у него ключи от дома и машины, погрузили в его же собственный автомобиль и отправились на квартиру потерпевшего, чтобы забрать документы на транспортное средство и впоследствии оформить на себя. К счастью, по дороге из Лиственниченого потерпевший смог выпрыгнуть из автомобиля и убежать. После он обратился за помощью к своему другу, который и отвез его в больницу. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, что позволило сотрудникам полиции по горячим следам установить и задержать злоумышленников.

В настоящий момент указанные ранее судимые граждане 1993 и 1990 годов рождения задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса – основания задержания подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Фигурантам грозит по 10 лет лишения свободы.