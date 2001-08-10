Тихоокеанское
информационное агентство
21 Марта 2019
Сегодня 16:44
64,28|72,94|67,99
Десять районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
14:33, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Полицейские задержали подозреваемого в присвоении и растрате

Отделом дознания ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1996-го года рождения, подозреваемого в присвоении и растрате. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Установлено, что фигурант ранее работал в одном из местных магазинов цифровой техники и являлся материально ответственным лицом. Когда пришла пора сдавать деньги на инкассацию, он забрал себе 89 209 рублей, а на следующий день не вышел на работу. Как выяснилось, деньги он потратил на личные нужды. Дальнейшие попытки сотрудников торговой точки мирно решить вопрос с подозреваемым не увенчались успехом, тогда они обратились в полицию.

Гражданин был задержан для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, чужими деньгами он распорядился по личному усмотрению.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?