Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

19 марта в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение от медсестры одного из медучреждения о том, что оказана медицинская помощь 40-летнему местному жителю. У него были диагностированы травмы, ушиби и переломы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 44-летний житель райцентра. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, потерпевший и подозреваемый вместе работают на протяжении длительного времени. Ранее они решили провести время в одной компании и пойти к общему другу, где затем стали употреблять спиртные напитки. После долгого застолья между коллегами возникла словесная ссора, в ходе которой злоумышленник начал наносить потерпевшему удары кулаками и ногами. Затем он взял табуретку и несколько раз ударил ей заявителя по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинения тяжкого вреда здоровью.