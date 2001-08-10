Десять районов Сахалинской области окажутся под воздействием циклона
22 марта на территории Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируются сильная метель и сильный снег, ветер до 20-25 м/с, видимость 500 м и менее. Об этом сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском управлении МЧС. Ночью 22 марта на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются сильные осадки, а днем 22 марта - усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;
- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;
- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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