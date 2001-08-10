На Сахалине ликвидирована крупная сеть сбыта синтетических наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области во взаимодействии с ГУНК МВД России и УМВД России по городу Южно-Сахалинску ликвидирована крупная сеть сбыта синтетических наркотиков. В ее создании подозревается группа граждан, прибывших из различных стран СНГ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Чтобы минимизировать контакты между собой, все роли и задачи участников группы были четко распределены. Наркотики также сбывались бесконтактным способом с помощью сети Интернет. Однако оперативники отследили всю цепь оборота запрещенных веществ, и задержали не только курьеров и сбытчиков, но и координатора всей противоправной деятельности. Последний, как выяснили полицейские, занимался сбытом наркотиков не только в Сахалинской области, но и еще в трех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Установлено, что координатор, переправлял наркотики посредством почтовых отправлений, оформленных на подставные лица. По прибытию на Сахалин, он получал посылки по подложным документам и передавал следующей участнице криминальной цепи, которая занималась их фасовкой на более мелкие оптовые партии и оборудованием тайников. Из них готовые «дозы» забирали курьеры, которые делали «закладки» для последующего сбыта бесконтактным способом.

В результате проведенной операции все подозреваемые были задержаны в различных частях города с поличным. При обыске квартиры, на которой производилась фасовка запрещенных веществ, полицейские обнаружили около полкилограмма наркосодержащих средств синтетического происхождения. Еще около 800 грамм стражи порядка изъяли из схронов, оборудованных злоумышленниками в лесном массиве.

Помимо этого, островные полицейские пресекли поставку нескольких крупных партий синтетического наркотика на Сахалин, а также в другие субъекты Российской Федерации. В результате мероприятий, проведенных сахалинскими оперативниками совместно с полицией Камчатки, Норильска и Якутии были обнаружены и изъяты почтовые отправления с наркотиками. В посылках правоохранители обнаружили метилэфедрон, который был закамуфлирован под БАДы. Всего оперативниками было изъято 6 посылок, в каждой из которых перевозилось от полутора до двух килограмм синтетических наркотиков. Общий вес изъятого составил более 10 килограмм.

По фактам незаконного сбыта и хранения наркотиков в особо крупном размере Следственным Управлением следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Сахалинской области возбужден ряд уголовных дел. Подозреваемые заключены под стражу. Им грозят наказания сроком от 10 лет и вплоть до пожизненного лишения свободы.