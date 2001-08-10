Житель Холмска попался на уловку мошенника
21 марта в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 68-летнего местного жителя. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, мужчина рассказал сотрудникам полиции, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Аферист на другом конце провода представился братом заявителя и попросил его о срочной помощи. Мошенник рассказал, что он якобы попал в ДТП и разбил чужой автомобиль. Чтобы уладить конфликт ему необходимо срочно перевести 40 тысяч рублей. Не почувствовав подвоха, потерпевший сначала перевел 10 тысяч рублей. Через непродолжительное время он отправил еще 30 тысяч рублей, однако поняв, что его обманули, вовремя заблокировал перевод.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.
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