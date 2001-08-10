Полиция Долинска раскрыла кражу

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городскому округу «Долинский» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний житель райцентра, подозреваемый в краже сотового телефона и денежных средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Установлено, что подозреваемый пригласил к себе в гости соседа, и они вместе распивали спиртные напитки. После долгого застолья гость пошел спать в свою квартиру. Позже мужчина решил зайти к соседу и обнаружил, что входная дверь не заперта. Тогда воспользовавшись моментом, он похитил из жилища кошелек и сотовый телефон.

Украденным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон. В скором времени он будет возвращен к законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.