Госавтоинспекторы Южно-Сахалинска обнаружили в автомобиле наркотические вещества

24 марта в ходе несения службы инспекторами ДПС ГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Холмской была остановлена иномарка. За рулем автомобиля находился 39-летний местный житель, рядом с ним сидел его приятель - гражданин 1980 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Во время проверки документов мужчины вели себя подозрительно, на вопросы сотрудников полиции отвечали кратко и сбивчиво. В связи с этим было принято решение осмотреть транспортное средство и самих граждан.

У водителя иномарки в правом кармане куртки было обнаружено три бумажных свертка с веществом коричневого цвета и специфическим запахом. При осмотре пассажира стражи правопорядка обнаружили в кармане куртки сверток с аналогичным веществом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.