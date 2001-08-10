Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2019
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В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста
14:39, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекторы Южно-Сахалинска обнаружили в автомобиле наркотические вещества

24 марта в ходе несения службы инспекторами  ДПС ГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Холмской была остановлена иномарка. За рулем автомобиля находился 39-летний местный житель, рядом с ним сидел его приятель - гражданин 1980 года рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Во время проверки документов мужчины вели себя подозрительно, на вопросы сотрудников полиции отвечали кратко и сбивчиво. В связи с этим было принято решение осмотреть транспортное средство и самих граждан.

У водителя иномарки в правом кармане куртки было обнаружено три бумажных свертка с веществом коричневого цвета и специфическим запахом. При осмотре пассажира стражи правопорядка обнаружили в кармане куртки сверток с аналогичным веществом.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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