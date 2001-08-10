Полиция Корсакова раскрыла кражу контейнера
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина 1987 года рождения, подозреваемый в краже грузового контейнера.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, 18 марта злоумышленник находился на территории одного из нефтеперерабатывающих предприятий райцентра. Увидев контейнер, мужчина решил, что тот никому не принадлежит. Воспользовавшись услугами погрузчика, он вывез имущество на металлобазу. Полученные от продажи похищенного средства он потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В Отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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