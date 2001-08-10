Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2019
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В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста
15:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Невельская полиция пресекла факт нетрезвой езды

Невельская полиция пресекла факт нетрезвой езды

В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Невельскому городскому округу была остановлена иномарка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном ведомстве.

За рулем автомобиля находился 25-летний житель райцентра. От него исходил стойкий запах алкоголя. Стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления транспортным средством. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило, что указанный гражданин был в состоянии опьянения.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что ранее задержанный уже не раз попадал в поле зрения полиции. В том числе он был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на действующее наказание, молодой человек снова решил сесть за руль, будучи нетрезвым, что уже является уголовно-наказуемым деянием.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку.

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