Корсаковские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

20 марта в отдел МВД России по Корсаковскому городскому округу обратилась жительница райцентра 1981 года рождения. Она сообщила сотрудникам полиции, что неизвестный вырвал у ее пожилого отца на улице сумку с ценным имуществом и скрылся. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, личность злоумышленника была установлена. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, молодой человек находился на улице Толстого, когда обратил внимание на потерпевшего. Дождавшись, когда на улице станет немноголюдно, он выхватил сумку из рук заявителя и убежал. Осмотрев ее, подозреваемый обнаружил в ней денежные средства в размере 70 тысяч рублей. Присвоив наличные себе, он потратил их по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.