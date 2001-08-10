Сахалинские полицейские разоблачили граждан, занимавшихся реализацией наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области провели в Невельском районе комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате чего были задержаны трое сбытчиков запрещенных к обороту веществ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе ОРМ оперативники задержали двух подозреваемых, которые приобрели наркотическое средство у местного жителя. В кратчайшие сроки был задержан, и сам сбытчик, у которого при обыске полицейские обнаружили более килограмма наркотического средства марихуана, 17 грамм гашишного масла, а также около 20 грамм смеси табака и наркотического средства гашишное масло, которые злоумышленник хранил у себя дома с целью последующего сбыта.

Немногим позже сотрудниками УКОН было проведено еще одно мероприятие, итогом которого стал аналогичный результат. Полицейские задержали двух подозреваемых, у которых были изъяты свертки с только что приобретённым наркотиком. Незамедлительно был задержан и сбытчик – житель райцентра 1972 года рождения, у которого в ходе обыска были изъяты похожие свертки, внутри которых содержалось гашишное масло. Выяснилось, что сам он также приобрел наркотики у другого сбытчика – местного жителя 1980 года рождения, вырастившего и изготовившего упомянутое наркотическое вещество из конопли.

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу в отношении упомянутых граждан возбуждены уголовные дела. В зависимости от тяжести преступления, в случае, если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить вплоть до 20 лет лишения свободы.