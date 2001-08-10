Сотрудники уголовного розыска областного центра задержали подозреваемого в нескольких фактах мошенничества

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний житель областного центра, подозреваемый в совершении мошенничеств.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, предварительно установлено, что злоумышленник, являясь владельцем автобокса, предлагал своим клиентам приобрести машины, спецтехнику и автозапчасти из Японии. Он заявлял потерпевшим, что якобы имеет хорошие связи в правоохранительных органах, или даже является их сотрудником, поэтому сможет организовать доставку товара из-за рубежа без дополнительных трат на перевозку и налоги. Веря на слово, потерпевшие переводили ему свои сбережения и ждали выгодного приобретения. Но как только деньги попадали в руки злоумышленника, он обрывал все связи с заявителями, а средства тратил по своему усмотрению.

В настоящий момент сотрудникам полиции известно о трех фактах мошенничества, совершенных данным гражданином. Однако оперативники уголовного розыска располагают информацией, что злоумышленник причастен и к другим противоправным деяниям. Предварительная сумма ущерба составляет около 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Уважаемые граждане! Если вы пострадали от действий данного злоумышленника, необходимо обратиться в УМВД России по городу Южно-Сахалинску, либо по телефонам: 789-439, и 8962-100-69-96.