Полицейские Южно-Сахалинска раскрыли грабеж
В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 30 летнего местного жителя. Потерпевший сообщил, что неизвестный мужчина напал на него и силой вырвал из рук мобильный телефон стоимостью более 40 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина причастного к противоправному деянию. Им оказался 23-летний житель областного центра. Вскоре он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Установлено, что подозреваемый шел по обочине одной из центральных улиц Южно-Сахалинска, когда мимо проезжавший на автомобиле потерпевший сделал ему замечание. Затаив на мужчину обиду, подозреваемый увидел, что тот сворачивает в близлежащий двор. Нагнав заявителя, он силой вытащил его из машины и несколько раз ударил, после чего вырвал из рук гаджет и скрылся. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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