Сотрудники ДПС обнаружили у гражданина наркотическое вещество

Сегодня ночью в ходе несения службы специализированным батальоном ДПС УМВД России по Сахалинской области в районе проспекта Мира была остановлена иномарка.

При проверке документов у водителя инспекторы обратили внимание, что 29-летний пассажир заметно нервничает и отводит взгляд в сторону. Было принято решение осмотреть транспортное средство и самих граждан.

В результате осмотра в кармане куртки пассажира был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, а также две стеклянные трубки с наслоениями коричневого цвета.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.