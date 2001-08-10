В Холмске оперативники по горячим следам задержали двух подозреваемых в краже имущества
Вчера в отдел МВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 34-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что пока ее не было дома, кто-то проник в квартиру и похитил ценные вещи. Общий ущерб гражданка оценила более в чем 63 тысячи рублей. Также выяснилось, что неизвестные проникли в жилище, потерпевшей через окно, которое некоторое время назад сломалось.
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые. Ими оказались местные жители 1969 и 1998 годов рождения. Стражи порядка оперативно задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Установлено, что подозреваемые находились по улице Ливадных, когда обратили внимание на поврежденное окно заявительницы. Убедившись, что хозяев нет дома, а на улице нет прохожих, они проникли в помещение. Осмотрев комнаты, они похитили электрокабель, два автомобильных колеса, детское кресло и чайный сервиз, после чего скрылись. Краденные они планировали перепродать, но были оперативно задержаны сотрудниками полиции. Имущество изъято и будет возвращено законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, с незаконным проникновением в помещение, либо иное хранилище.
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