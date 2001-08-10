Полиция областного центра раскрыла кражу денежных средств
26 марта в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 55-летнего жителя областного центра. Он сообщил сотрудникам полиции, что у него гостил знакомый. После его ухода потерпевший не обнаружил свою банковскую карту. Поспешив в ближайшее отделение банка, он узнал, что со счета пропали более 130 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний житель областного центра. В течение суток местонахождение гражданина было установлено, а сам он задержан.
Как выяснилось, в день кражи злоумышленник распивал с хозяином квартиры спиртное. После долгого застолья потерпевший попросил парня сходить за еще одной порцией горячительного напитка. Мужчина отдал банковскую карту и сообщил пин-код от нее, который подозреваемый запомнил. Через некоторое время заявитель пошел спать, а злоумышленник забрал его карту и ушел. Добравшись до ближайшего банкомата, он снял вышеуказанные денежные средства, а карту выкинул за ненадобностью. Наличные он потратил по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса российской Федерации – кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
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