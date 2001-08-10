Двое жителей островного региона перевели на счет мошенников более 139 тысяч рублей

27 марта в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску за помощью обратился 56-летний местный житель. Путем обмана неизвестный завладел его сбережениями в размере 91 тысяча рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Потерпевший пояснил, что нуждался в финансах и для этого заполнил в интернете анкету на получение быстрого кредита. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и рассказал, что его заявка на получение 350 тысяч рублей одобрена. Чтобы получить эти деньги нужно в счет издержек и страховки перевести на указанный счет 91 тысячу 700 рублей. Мужчина выполнил все требования, но деньги в итоге не получил и с лжесотрудником банка связаться больше не мог.

Похожий случай произошел в этот же день, но уже в Смирных. На номер потерпевшего 1968 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он начал убеждать пожилого мужчину, что тот якобы в 2017 году купил некачественные биологические добавки, которые были вредны для здоровья. Но недавно вышел закон, по которому ему положена компенсация в размере 400 тысяч рублей. Чтобы получить данную сумму заявителю нужно уплатить издержки в размере 48 тысяч рублей. Заявителя не смутило такое поведение афериста. Как только денежные средства были переведены на указанный злоумышленником номер, тот бросил трубку и отключил телефон. Поняв, что мужчина стал жертвой мошенников, он обратился за помощью в полицию.