Сотрудники ДПС областного центра обнаружили в бардачке автомобиля наркотическое средство

Сегодня ночью в ходе несения службы инспекторами ДПС ГИБДД по городу Южно-Сахалинску в районе проспекта Мира была остановлена иномарка.

При проверке документов у водителя инспекторы обратили внимание, что 54-летний пассажир заметно нервничает и сбивчиво отвечает на вопросы полицейских. Было принято решение осмотреть транспортное средство и самого гражданина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В результате между передними сиденьями и бардачком был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным веществом белого цвета.

Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что в пакетике находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой 0,28 грамм.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.