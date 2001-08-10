Полицейские Поронайска задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

26 марта в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило сообщение от медсестры одной из местных медучреждений. Врачами оказана помощь 47-летней местной жительнице, у которой были диагностированы ушибы головного мозга, лица и кровоподтеки, классифицирующийся как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшую и выяснили, что к данному противоправному деянию причастен ее знакомый - 34-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Предварительно установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к потерпевшей в гости. В ходе диалога между ними возникла ссора, переросшая в драку. Тогда злоумышленник нанес женщине несколько ударов кулаком по лицу, а после взял лопату и ударил ее по голове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.