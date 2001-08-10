Сотрудники Александровск-Сахалинского района задержали подозреваемую в двойной краже

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 21-летняя жительница райцентра, подозреваемая в совершении краж.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, установлено, что вышеуказанная девушка имела свободный доступ к квартире своей родственницы. Беспрепятственно проникнув в жилище потерпевшей, подозреваемая совершила хищение телевизора, после чего скрылась. Ценное имущество она продала, а деньги потратила по своему усмотрению.

Помимо этого, находясь возле одного из местных кафе, подозреваемая увидела на улице лежащий на земле мобильный телефон. Убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, девушка присвоила гаджет себе и ушла. Гаджет подозреваемая продала неизвестному мужчине, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению. Позже сотрудники полиции установили личность гражданина и изъяли у него краденый аппарат. Он будет возвращен законному владельцу.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.