Полиция Южно-Сахалинска раскрыла квартирную кражу
Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летней местной жительницы, которая сообщила, что с ее квартиры похитили бытовую технику. В беседе с полицейскими она уточнила, что свою жилплощадь предоставляет в аренду заинтересованным лицам. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники полиции оперативно установили обстоятельства кражи и причастного к ней гражданина. Им оказался 28-летний местный житель, который ранее снимал у заявительницы квартиру. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Выяснилось, что подозреваемый вместе со своей знакомой распивали спиртные напитки. Когда денежные средства на покупку очередной порции алкоголя закончились, он решил продать имущество, которое находилось в квартире потерпевшей. Найдя покупателя, он отдал ему вышеуказанные вещи, а деньги потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации - кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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