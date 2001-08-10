На Сахалине зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества

Вчера днем в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 56-летнего местного жителя. Введя в заблуждение, неизвестный присвоил его сбережения в размере более 200 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Как пояснил мужчина, он решил приобрести себе внедорожник. Для этого гражданин решил просмотреть раздел объявлений на одном из интернет-сайтов. Найдя подходящее транспортное средство, потерпевший позвонил по указанному в тексте номеру, где ему ответил неизвестный. В ходе диалога мошенник начал убеждать заявителя, что на данный на автомобиль претендуют несколько покупателей. Чтобы машина досталась именно ему, нужно внести предоплату в размере 205 тысяч рублей. Поверив аферисту на слово, мужчина выполнил его требования, но автомобиля так и не дождался. Вскоре данное объявление было удалено, а телефон, указанный в нем, заблокирован.

Похожий случай произошел в этот же день, но уже Углегорском районе. В этот раз жертвой мошенников стал 18-летний житель Шахтерска. Молодой человек разместил на одном из сайтов островного региона объявление о том, что хочет приобрести породистую собаку. Через некоторое время с ним связался неизвестный мужчина и сообщил, что у него имеется данное животное, но нужно перевести на его банковскую карту 20 тысяч 200 рублей. Якобы, как только потерпевший произведет оплату, аферист сам доставит собаку к нему домой. Не заподозрив ничего противозаконного, заявитель выполнил его требования, но четвероногого друга так и не дождался.