На Сахалине зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества
Вчера днем в отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от 56-летнего местного жителя. Введя в заблуждение, неизвестный присвоил его сбережения в размере более 200 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Как пояснил мужчина, он решил приобрести себе внедорожник. Для этого гражданин решил просмотреть раздел объявлений на одном из интернет-сайтов. Найдя подходящее транспортное средство, потерпевший позвонил по указанному в тексте номеру, где ему ответил неизвестный. В ходе диалога мошенник начал убеждать заявителя, что на данный на автомобиль претендуют несколько покупателей. Чтобы машина досталась именно ему, нужно внести предоплату в размере 205 тысяч рублей. Поверив аферисту на слово, мужчина выполнил его требования, но автомобиля так и не дождался. Вскоре данное объявление было удалено, а телефон, указанный в нем, заблокирован.
Похожий случай произошел в этот же день, но уже Углегорском районе. В этот раз жертвой мошенников стал 18-летний житель Шахтерска. Молодой человек разместил на одном из сайтов островного региона объявление о том, что хочет приобрести породистую собаку. Через некоторое время с ним связался неизвестный мужчина и сообщил, что у него имеется данное животное, но нужно перевести на его банковскую карту 20 тысяч 200 рублей. Якобы, как только потерпевший произведет оплату, аферист сам доставит собаку к нему домой. Не заподозрив ничего противозаконного, заявитель выполнил его требования, но четвероногого друга так и не дождался.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:19 Сегодня Сахалинцы впервые сразились на чемпионате по бильярду среди лиц с ПОДА
09:01 Сегодня Валерий Лимаренко посетил крупный нефтегазовый комплекс в Ногликском районе
09:39 Сегодня Переезжая на «материк», пенсионеры увозят с собой наработанный «на северах» размер фиксированной выплаты страховой пенсии
10:01 Сегодня Сноубордистка Софья Надыршина завоевала вторую золотую медаль чемпионки России
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
15:55 22 Марта ЕГЭ по русскому языку в досрочный период завершился без нарушений
16:30 22 Марта Жители Южных Курил хотят построить музей под открытым небом
17:00 22 Марта Соревнования по легкой атлетике состоялись в Южно-Сахалинске
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 17:55 Сегодня Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
- 16:35 Сегодня Путешественник-экстремал расскажет, как попасть на Сахалин с материка по льду
- 16:01 Сегодня Звания мастеров спорта получили четыре сахалинца
- 14:04 Сегодня Сахалинцев приглашают на соревнования по мотоциклетному спорту
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?