Сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в краже

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 33-летней местной жительницы, являющейся работником одной из торговых точек в областном центре. Она пояснила, что у них из магазина пропали дорогостоящие кроссовки.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, сотрудники полиции, прибыв на место, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже причастен 31-летний, ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. Стражи порядка установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Выяснилось, что мужчина намеренно пришел в магазин для совершения кражи. Дождавшись, когда продавцы будут отвлечены на других посетителей, он похитил с прилавка вышеуказанное имущество и скрылся. Товар он продал третьим лицам по заниженной стоимости, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.