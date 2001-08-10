Вчера в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1976 года рождения, проживающего в Хабаровске. Он рассказал, что приехал в Южно-Сахалинск по делам и познакомился здесь с двумя девушками. Вместе они ходили за покупками, ужинали, а в конце решили снять квартиру для распития спиртного. Позже мужчина уснул, а на утро увидел, что его банковская карта пропала, а со счета сняты более 220 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемыми являются две гражданки 1994 и 1997 годов рождений. По горячим следам их местонахождение было установлено, а сами они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснили злоумышленницы, они видели, как заявитель расплачивается картой за покупки и запомнили пин-код. Позже, находясь в квартире, они дождались, когда мужчина уснет. Взяв его банковскую карту, они вышли на улицу и проследовали к ближайшему банкомату, где обналичили вышеуказанную сумму. Около 10 тысяч рублей подозреваемые успели потратить по своему усмотрению, остальное изъяли оперативники при задержании. Денежные средства будут возвращены законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса российской Федерации – кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении злоумышленниц избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.