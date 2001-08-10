Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2019
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11:00, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

При ДТП в Южно-Сахалинске пострадал ребенок

При ДТП в окрестностях Южно-Сахалинска пострадал ребенок. 31 марта года, в 19:00, 57-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Gaia двигался в западном направлении по автодороге «Северо-западный объезд». В районе 6 км автомобиль занесло и он столкнулся с двигающимся по встречной полосе автомобилем Mazda Demio.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате аварии пассажиры автомобиля Mazda Demio, в том числе 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

Проводится проверка.

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