За прошедшие выходные семь жителей Сахалинской области стали жертвами мошенников

Семь фактов хищения денежных средств путем обмана зафиксировали сахалинские полицейские за прошедшие выходные в островном регионе. Три из них зарегистрированы в областном центре. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

29 марта в дежурную часть Южно-Сахалинска поступило заявление от 60-летнего местного жителя. Он рассказал стражам порядка, что просматривал один из популярных сайтов, когда увидел объявление о продаже вагона-бытовки и решил его приобрести. Потерпевший позвонил по указанному номеру, где ему ответил неизвестный и рассказал, что интересующий его товар находится на материке и его необходимо транспортировать на остров. Это обойдется заявителю в 87 тысяч рублей. Мужчину это устроило, и он перевел денежные средства на счет афериста, но товар так и не получил. Попытка связаться с продавцом не сработала, так как последний отключил телефон и удалил объявление с сайта.

В этот же день в дежурную часть полиции поступило еще одно заявление. В этот раз жертвой мошенников стала 58-летняя жительница Южно-Сахалинска. Женщина решила при помощи интернета подать заявление на оформление кредита. Через некоторое время после заполнения соответствующей анкеты, с ней связалась неизвестная девушка и представилась сотрудником банка. В беседе с потерпевшей злоумышленница сообщила, что заявка на кредит в размере 300 тысяч одобрена. Но для перевода денежных средств необходимо заплатить комиссию и страховку в размере 32 тысячи рублей. Не заподозрив ничего противозаконного, заявительница выполнила требования аферистки, но финансовую помощь так и не получила.

Последний случай мошенничества, произошедший 29 марта, был зарегистрирован сотрудниками полиции Макаровского городского округа. Женщина 1984 года рождения увидела рекламный баннер в интернете с услугой оформления быстрого займа под низкие проценты. Позвонив по указанному номеру, ей ответила якобы оператор банка. В ходе беседы, она убедила гражданку в том, что для получения хорошего кредита нужно произвести взнос в размере 46 тысяч рублей. Как только эти деньги поступят, кредит сразу же будет одобрен. Женщину не смутила данная процедура оформления, и она согласилась на требования мошенницы, и кредит в итоге не получила.

На следующий день Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску был зарегистрирован очередной факт незаконного присвоения денежных средств. 65-летней местной жительнице позвонила неизвестная, и представилась сотрудником службы безопасности банка. Она рассказала потерпевшей, что якобы прямо сейчас с ее банковской карты мошенники пытаются списать денежные средства. Чтобы это предотвратить, нужно немедленно продиктовать номера кодов пришедших ей в смс-сообщениях. Вместо того, чтобы проверить баланс карты и убедится, правду ли говорит неизвестная, заявительница сообщила нужную ей информацию, после чего с ее кредитки были списаны более 90 тысяч рублей.

В последний день выходного дня мошенники под различными предлогами смогли путем обмана завладеть денежными средствами жителя Корсакова и Холмска.

Вечером 31 марта в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу обратился за помощью 35-летний местный житель. Путем обмана неизвестный завладел его сбережениями в размере 41 тысячи рублей. По словам потерпевшего ему на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сыном директора магазина, в котором заявитель работает. Он рассказал, что в торговой точке произошел технический сбой оборудования, которое транслирует рекламу и необходимо срочно произвести его ремонт. Денежные средства, потраченные на восстановления аппаратуры, будут возвращены потерпевшему позже. Поверив, что с ним действительно разговаривает должностное лицо, мужчина выполнил его требования и перевел вышеуказанную сумму ему на счет.

Последний факт незаконного присвоения денежных средств произошел в Холмском районе. Жителю портового города 1968 года рождения позвонил неизвестный и представился родственником. Он заявил, что только что попал в дорожно-транспортное происшествие и скорее всего, является его виновником. Для того, чтобы уладить возникшие проблемы с сотрудниками правоохранительных органов ему необходимо перевести на счет 30 тысяч рублей. Голос показался заявителю знакомым. Он поверил, что это действительного его родственник и перевел на счет злоумышленника вышеуказанную сумму. Через некоторое потерпевший связался настоящим родственником, который сообщил, что не попадал в аварию. Поняв, что мужчину обманули, он обратился за помощью в полицию.