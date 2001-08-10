Сахалинские полицейские ликвидировали в областном центре наркопритон

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон. Задержан его непосредственный организатор — 49-летний ранее судимый за незаконное хранение наркотиков житель областного центра.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД, оперативники выяснили, что вышеуказанный гражданин регулярно предоставлял свой гаражный бокс для изготовления и употребления наркозависимыми запрещенных к обороту веществ.

На момент проведения операции в постройке, помимо хозяина, было еще пять человек. В ходе осмотра строения были обнаружены шприцы, ампулы, ватные тампоны, пропитанные остатками наркосодержащих средств, а также инструментарий для приготовления наркотиков кустарным способом.

Проведенная в дальнейшем экспертиза показала, что вышеуказанные граждане употребляли дезоморфин. Данный наркотик разрушает человеческий организм за очень короткий промежуток времени.

При дальнейшем обследовании гаража полицейскими был обнаружен шприц с вышеуказанным наркотическим веществом внутри, который один из наркозависимых хранил для употребления.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и части 1 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении гражданина 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. У вышеуказанных граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.