Полиция Холмска пресекла факт нетрезвой езды
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Холмскому городскому округу был остановлен автомобиль японского производства.
За рулем иномарки находился 24-летний молодой человек, у которого были явные признаки опьянения. От него исходил стойкий запах алкоголя, речь при общении с сотрудниками полиции была несвязной. Стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный гражданин уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.18 КоАП РФ. Решением суда он был приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.
Не смотря на риск уголовного преследования, молодой человек снова сел за руль, будучи нетрезвым.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:03 Сегодня Сахалинскую спортсменку с победой поздравил Владимир Путин
- 09:01 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска используют метод дополненной реальности для информирования граждан
- 09:22 Сегодня Сахалинские власти впервые профинансируют создание дополнительных бюджетных мест в СахГУ
- 09:41 Сегодня Сергей Надсадин взял реконструкцию дорог в 25-м микрорайоне под личный контроль
17:32 28 Марта В Южно-сахалинском городском парке состоялся финал оздоровительного мероприятия «Заряд бодрости»
17:05 28 Марта Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района
16:01 28 Марта Инструкторы по горным лыжам из Южно-Сахалинска приняли участие в международном конгрессе «ИНТЕРСКИ-2019»
09:57 25 Марта На Сахалине планируется повысить выплаты по уходу за инвалидами
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 15:04 Сегодня Сахалинские кадеты стали лучшими в конкурсе строя и песни в Москве
- 10:54 Сегодня В Южно-Курильске завершился очередной детский фестиваль народного творчества
- 10:03 Сегодня Сахалинскую спортсменку с победой поздравил Владимир Путин
- 17:55 29 Марта Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?