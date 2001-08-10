Полиция Холмска пресекла факт нетрезвой езды

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Холмскому городскому округу был остановлен автомобиль японского производства.

За рулем иномарки находился 24-летний молодой человек, у которого были явные признаки опьянения. От него исходил стойкий запах алкоголя, речь при общении с сотрудниками полиции была несвязной. Стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный гражданин уже был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.18 КоАП РФ. Решением суда он был приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на 18 месяцев.

Не смотря на риск уголовного преследования, молодой человек снова сел за руль, будучи нетрезвым.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.