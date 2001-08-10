Оперативники Смирныховского района задержали подозреваемого в краже ценного имущества
В минувшую субботу в отдел МВД России по городскому округу «Смирныховский» поступило сообщение от местного жителя 1954 года рождения. Потерпевший рассказал, что кто-то проник в его гаражную постройку и похитил зарядное устройство, дрель и болгарку. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном УМВД.
Стражи порядка установили и задержали злоумышленника, коим оказался житель райцентра 2004 года рождения.
Как оказалось, указанный гражданин прогуливался в районе одной из улиц райцентра, когда обратил внимание на строение потерпевшего. Осмотрев ворота, он обратил внимание, что их часть обшивки заколочена обычными досками. При помощи подручного инструмента злоумышленник сорвал их и проник внутрь. Похитив из хозпостройки вышеуказанное имущество, он скрылся. Незаконно добытым имуществом молодой человек планировал распорядиться по своему усмотрению, но был оперативно установлен сотрудниками полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношение подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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